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МЧС РФ опубликовало видео подъема обломков разбившегося Ту-154
Общество

МЧС РФ опубликовало видео подъема обломков разбившегося Ту-154

Сегодня 17:17
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МЧС РФ опубликовало видео подъема обломков разбившегося Ту-154

Москва, 26 декабря. В Сети появилось видео МЧС РФ, на котором запечатлен процесс подъема из воды в Черном море обломков разбившегося самолета Ту-154, заявил начальник управления центра «Лидер» МЧС России Петр Гриценко.

Гриценко отметил, что предполагаемое место крушения воздушного судна исследуют с помощью гидролокаторов бокового обзора. Они позволяют увидеть рельеф дна Черного моря, а также предметы в толще воды.

Гриценко заметил, что уже подняты несколько фрагментов рухнувшего воздушного судна, в том числе элемент механизма управления самолетом.

Ранее в Москве прошло опознание первой жертвы крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.

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Катерина Тимошенская
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