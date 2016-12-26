Плотницкий рассказал, с чего началось наступление ВСУ на Дебальцево

Луганск, 26 декабря. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий рассказал подробности наступления украинских силовиков на Дебальцево.

Глава республики Донбасса Игорь Плотницкий сообщил, что начало наступления было простым и банальным. Это была даже не попытка прорыва, но закончилась эта акция ВСУ именно наступлением. Разведгруппа украинских силовиков нарвалась на минное поле. Бойцы ВСУ пытались вытащить своих и привлекли для этого технику и живую силу. По данным командования Народной милиции ЛНР руководство внезапной операции загнало на высоты в районе Дебальцево более роты солдат. Внезапная атака украинских военных закончилась полным провалом.