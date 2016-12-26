Неуправляемый грузовик влетел в пешеходов на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 26 декабря. В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Славы с Бухарестской улицей грузовик задавил трех пешеходов, один из которых угодил в реанимацию.

Очевидцы рассказывают, что грузовик на полной скорости неудачно пытался повернуть на проспект Славы. На повороте машина опрокинулась на бок и обрушилась на нескольких пешеходов, двигавшихся на зеленый свет.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в результате ДТП получили травмы мужчина и две женщины. Одна из женщин-пешеходов была госпитализирована в тяжелом состоянии, у второй диагностировали травму ноги.