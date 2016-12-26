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Идлиб: ВВС Сирии ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ
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Идлиб: ВВС Сирии ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ

Сегодня 17:15
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Идлиб: ВВС Сирии ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ

Дамаск (Сирия), 26 декабря. Военно-воздушные силы Сирийской Арабской Республики успешно ликвидировали в провинции Идлиб 20 боевиков так называемого «Исламского государства».

Как передает издание «Народные новости», 11 террористов уничтожены в районе города Маарет-Мисрин. Еще девять исламских радикалов были убиты вблизи города Серакаб.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России) перебрасывают свои отряды в Дейр эз-Зор.

Читайте по теме: Сирия новости 26 декабря 2016 16.30: США оставили семьи Ракки без жилья, активисты антивоенного марша дойдут пешком от Берлина до Алеппо

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