FAN-TV Лента новостей
Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка
Новости Сирии

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
247

Сенатор Климов: Вскоре будут обнаружены новые свидетельства зверств боевиков в Алеппо

Сейчас должно быть сделано все, чтобы никто в мире не мог сказать, что массовые захоронения мирных жителей в Алеппо — это чья-то выдумка, считает сенатор Андрей Климов.

Напомним, что недавно российские военные обнаружили в кварталах Алеппо, ранее контролируемых боевиками, массовые захоронения мирных жителей. «Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российское оборонное ведомство намерено задокументировать обнаруженные факты военных преступлений и впоследствии предать их огласке на международном уровне. Как мир отреагирует на массовые захоронения в Алеппо? Изменится ли отношение Запада к боевикам так называемой умеренной оппозиции после того, как их зверства станут достоянием общественности? На эти вопросы Федеральному агентству новостей ответил Андрей Климов, заместитель председателя Совфеда РФ по международным делам.

Сенатор Климов: Вскоре будут обнаружены новые свидетельства зверств боевиков в Алеппо

Вряд ли, считает сенатор, эта находка изменит отношение к событиям в Алеппо в мировом общественном мнении. Все же западное информационное пространство весьма жестко контролируется.

«Тем не менее то, что такие находки следовало ожидать, было очевидно. Вся логика поведения террористов, всех этих преступных элементов в Алеппо, заключалась в том, чтобы внушать населению ужас. Они не считались ни с какими конвенциями и правилами ООН по ведению боевых действий — тем более ни с какими морально-нравственными принципами. У них своя извращенная система ценностей, замешанная на экстремизме, фанатизме, на чем угодно, только не на современном цивилизованном подходе. Да, эта находка была ожидаема. Мы неоднократно говорили о том, что в Алеппо такого рода злодеяния совершаются. Сегодня появились доказательства. Я уверен, таких доказательств появится еще больше, когда ситуация в городе нормализуется и там смогут работать следователи, независимые эксперты и журналисты», — приводит свою точку зрения Андрей Климов.

Общественное мнение на Западе — довольно инертная система. Вооруженная «оппозиция», боевики, окопавшиеся в Алеппо, были провозглашены на Западе героями. Просто так Запад не позволит себе в них разочароваться, несмотря ни на какие доказательства их злодеяний.

«Запад не отказывается от тем, вброшенных когда-то им самим. Но я думаю, что раз доказательства появляются, они должны закрепляться. Я считаю, что на основании подобного рода доказательств должны начаться серьезные судебные процессы. Они должны быть публичными, на них должны присутствовать международные наблюдатели. Все должно быть сделано для того, чтобы никто и никогда не мог сказать, что массовые захоронения в Алеппо — это чьи-то выдумки. Мы боремся там с реальным терроризмом — и это тому реальное доказательство», — подводит итог сенатор.

комментарии
Иван Верихов
#сирия #алеппо #игорь конашенков #андрей климов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
194

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
155

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
129

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
247

Топ-5 самых громких звездных разводов в 2016 году: причины и следствия

Сегодня 17:59
227
Показать еще
Новости по теме

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

17:23

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

16:25

Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо

16:20

Турция отчиталась об эвакуации боевиков из восточных районов Алеппо

15:08

Пушков о захоронениях казненных сирийцев в Алеппо: Что скажете, Саманта Пауэр?

14:55
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Плотницкий поблагодарил «братскую Россию» за неоценимую помощь ЛНР

20:14

Тело командира Ту-154 подняли со дна Черного моря

20:13

ДНР назвала дату передачи Киеву двух пленных

20:09

ИГИЛ воспитывает новый тип террористов

19:53

Путин наградил орденами Миронова, Мацуева и Рыбникова

19:52

Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине

19:51

Ученые выяснили, как цвет глаз влияет на способности человека

19:44

В Сирии ансамбль Александрова выступал бойцом регулярной армии — Ролдугин

19:41

Медведев выступил за облегчение визового режима на Дальнем Востоке

19:31

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

19:30

Папа Римский выразил соболезнования России в связи с крушением Ту-154

19:27

Установлена причина смерти 10 жертв катастрофы Ту-154

19:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Плотницкий поблагодарил «братскую Россию» за неоценимую помощь ЛНР
Читать
Закрыть