Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сейчас должно быть сделано все, чтобы никто в мире не мог сказать, что массовые захоронения мирных жителей в Алеппо — это чья-то выдумка, считает сенатор Андрей Климов.

Напомним, что недавно российские военные обнаружили в кварталах Алеппо, ранее контролируемых боевиками, массовые захоронения мирных жителей. «Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российское оборонное ведомство намерено задокументировать обнаруженные факты военных преступлений и впоследствии предать их огласке на международном уровне. Как мир отреагирует на массовые захоронения в Алеппо? Изменится ли отношение Запада к боевикам так называемой умеренной оппозиции после того, как их зверства станут достоянием общественности? На эти вопросы Федеральному агентству новостей ответил Андрей Климов, заместитель председателя Совфеда РФ по международным делам.

Вряд ли, считает сенатор, эта находка изменит отношение к событиям в Алеппо в мировом общественном мнении. Все же западное информационное пространство весьма жестко контролируется.

«Тем не менее то, что такие находки следовало ожидать, было очевидно. Вся логика поведения террористов, всех этих преступных элементов в Алеппо, заключалась в том, чтобы внушать населению ужас. Они не считались ни с какими конвенциями и правилами ООН по ведению боевых действий — тем более ни с какими морально-нравственными принципами. У них своя извращенная система ценностей, замешанная на экстремизме, фанатизме, на чем угодно, только не на современном цивилизованном подходе. Да, эта находка была ожидаема. Мы неоднократно говорили о том, что в Алеппо такого рода злодеяния совершаются. Сегодня появились доказательства. Я уверен, таких доказательств появится еще больше, когда ситуация в городе нормализуется и там смогут работать следователи, независимые эксперты и журналисты», — приводит свою точку зрения Андрей Климов.

Общественное мнение на Западе — довольно инертная система. Вооруженная «оппозиция», боевики, окопавшиеся в Алеппо, были провозглашены на Западе героями. Просто так Запад не позволит себе в них разочароваться, несмотря ни на какие доказательства их злодеяний.