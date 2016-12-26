Ирак увеличил экспорт нефти в ноябре

Багдад, 26 декабря. В ноябре этого года Ирак увеличил экспорт нефти на 2,66%, сообщили в государственной компании Ирака State Oil Marketing Organization.

В октябре среднесуточный объем экспорта иракской нефти составлял 3,383 миллиона баррелей. В ноябре этот показатель был увеличен на 2,66% и составил 3,47 миллиона баррелей в день.

Ранее 24 декабря специалисты предположили, что уже в 2018 году на рынок могут вернуться высокие цены на нефть марки Brent. В это же время эксперты Международного энергетического агентства обратили внимание, что в случае, если члены ОПЕК и другие производители не нарушат свои обязательства по снижению нефтедобычи, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине следующего года.