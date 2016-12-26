ИГИЛ в провинции Хама потеряло несколько боевиков

Дамаск, 26 декабря. Сирийские военные провели удачную операцию в провинции Хама и уничтожили несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Правительственные войска при поддержке с воздуха провели удачный обстрел территории в провинции Хама, подконтрольной боевикам. В результате бомбардировки были уничтожены несколько террористов и стратегически важный пункт управления ИГИЛ. Также боестолкновения продолжаются около авиабазы Т-4, находящейся в районе Пальмиры. Бойцы сирийской армии организовали успешное наступление на позиции исламистов и ликвидировали несколько боевиков «Исламского государства».