Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»

Киев, 26 декабря. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для того, чтобы выяснить причину отмены визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Киев возмущен отменой визита Гройсмана в Израиль. МИД Украины вызвал израильского посла на переговоры для того, чтобы выяснить причины этого решения. Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали это решение «антиукраинской истерией» и потребовали остановить ее.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит коллеги из Украины в Тель-Авив.

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