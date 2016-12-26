FAN-TV Лента новостей
Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»
Украина

Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»

Сегодня 16:57
225

Киев потребовал от Израиля «прекратить раздувать антиукраинскую истерию»

Киев, 26 декабря. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для того, чтобы выяснить причину отмены визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Киев возмущен отменой визита Гройсмана в Израиль. МИД Украины вызвал израильского посла на переговоры для того, чтобы выяснить причины этого решения. Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали это решение «антиукраинской истерией» и потребовали остановить ее.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит коллеги из Украины в Тель-Авив. 

Читайте также: «Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

комментарии
Катерина Тимошенская
#владимир гройсман
Новости партнеров
Эксклюзив

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
167

Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Сегодня 16:58
239

Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

Сегодня 16:45
343

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

Сегодня 16:25
282

Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

Сегодня 16:18
596
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке

17:46

Водолазы подтвердили обнаружение обломков Ту-154 на дне Черного моря

17:41

Британские спецслужбы предотвратили теракт ИГИЛ накануне Рождества

17:39

Дейр эз-Зор: армия Асада нанесла ИГИЛ значительный урон в ходе контратаки

17:38

МЭР улучшило прогноз по росту реальных зарплат в России

17:37

Обама рассказал, как мог бы одолеть Трампа на президентских выборах

17:36

ФСБ нашла видео и очевидцев крушения Ту-154 в Черном море

17:34

Стала известна причина смерти топ-менеджера «Роснефти»

17:31

Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается — Путин

17:26

Киев пытается вернуть Донбасс силой: в ДНР объяснили действия ВСУ в Дебальцево

17:24

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

17:23

Глава управления «Роснефти» обнаружен мертвым в центре Москвы

17:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке
Читать
Закрыть