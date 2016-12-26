Шойгу назовет медучреждение Минобороны в честь Елизаветы Глинки

Москва, 26 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился присвоить одному из военно-медицинских учреждений имя директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, погибшей при крушении Ту-154. Об этом сообщил первый заместитель Минобороны РФ Руслан Цаликов.

Он пояснил, что в аэропорт Хмеймим уже доставлен груз фонда «Справедливая помощь», который Елизавета Глинка должна была передать сирийским больницам.

«Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца», — сказал Цаликов.

Также он отметил, что по распоряжению Сергея Шойгу одно из военно-медицинских учреждений будет названо именем Елизаветы Глинки. Цаликов подчеркнул, что с начала операции ВКС РФ в Сирии Елизавета Глинка неоднократно была там с гуманитарными миссиями.