Ростехнадзор не подписал заключение о соответствии «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Ростехнадзор остался недоволен итогами проверки документации по инженерным сетям «Зенит-Арены» на Крестовском острове в Петербурге. Как стало известно ФАН, именно к этой части документов у ведомства возникло большое число вопросов.

Все выходные инспекторы Ростехнадзора провели на «Зенит-Арене», работая до двух часов ночи. В результате работы были выдвинуты претензии к большому объему документации по инженерным сетям. Сейчас в управление Ростехнадзора по Северу-Западу выдвинулась целая делегация чиновников комитета по строительству. Будет решаться вопрос об исправлении документации и подписании заключения о соответствии уже сегодня.

В случае, если миссия чиновников удастся, то уже завтра будет подписан акт ввода в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове. Если этого не произойдет, то сроки будут перенесены еще на несколько дней.