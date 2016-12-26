FAN-TV Лента новостей
Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу
Новороссия

Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Сегодня 16:58
810

Пушилин о торговой блокаде Донбасса: Киев снова стреляет себе в ногу

Украинские националисты решили устроить торговую блокаду Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава добровольческого батальона «Донбасс», народный депутат Украины Семен Семенчеко. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с полпредом Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Денисом Пушилиным об очередной «гениальной» затее так называемых украинских общественников.

По словам Семенченко, причиной блокады стало истечение срока «ультиматума», который был выдвинут ДНР и ЛНР. Блокаду инициировали «ветераны войны за независимость». Бывшие «атошники» планируют заблокировать торговлю с народными республиками, с помощью которой, по словам народного депутата, якобы наживают миллионы как лидеры ДНР и ЛНР, так и украинские олигархи и чиновники.

Читайте также: Небоевые потери ВСУ за 2016 год превысили боевые

«Мы видели, как Украина блокировала Крым. Кроме того, надо заметить, что экономическая блокада Украины Донбасса длится уже достаточно давно. Поэтому в действиях Семенченко нет ничего нового. Сегодня доля украинских продуктов на наших полках и магазинах стремится к нулю. Поэтому бессмысленно думать о том, как на нас повлияет блокада. Семенченко пытается привлечь к себе внимание, не более того. И, конечно же, Украина в первую очередь вредит себе. Образно говоря, Киев неоднократно стрелял себе в ногу. И это один из таких же поступков», — поделился с ФАН своим мнением Денис Пушилин.

Пушилин о торговой блокаде Донбасса: Киев снова стреляет себе в ногу

Напомним, 16 декабря националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» выдвинули защитникам Донбасса требование освободить всех военнопленных. Если ДНР и ЛНР не выполнят условия ультиматума, радикалы, как они говорят, устроят блокаду народных республик.

комментарии
Илья Муромский
#денис пушилин
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
8

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
66

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
170

Топ-5 самых громких звездных разводов в 2016 году: причины и следствия

Сегодня 17:59
158

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
453
Показать еще
Новости по теме

Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР

19:03

Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

18:53

Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

18:39

Киев пытается вернуть Донбасс силой: в ДНР объяснили действия ВСУ в Дебальцево

17:24

ДНР: ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций»

15:01
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП под Владимиром, есть раненые

19:03

Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР

19:03

Главные новости 26 декабря

19:00

Верховная рада обсудит меры по защите русского языка

18:58

Поисковая операция в районе крушения Ту-154 приостановлена до вторника

18:56

Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

18:53

Сообщение о смерти Бритни Спирс появилось в официальном микроблоге Sony Music

18:52

Украинские националисты объявили о начале «торговой блокады» ДНР и ЛНР

18:51

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

18:45

ИГ готовило теракт против туристов из России и США в Индии

18:44

Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

18:39

Отказ президента Молдавии от флага ЕС назвали сигналом России

18:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП под Владимиром, есть раненые
Читать
Закрыть