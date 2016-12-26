Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Украинские националисты решили устроить торговую блокаду Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава добровольческого батальона «Донбасс», народный депутат Украины Семен Семенчеко. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с полпредом Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Денисом Пушилиным об очередной «гениальной» затее так называемых украинских общественников.

По словам Семенченко, причиной блокады стало истечение срока «ультиматума», который был выдвинут ДНР и ЛНР. Блокаду инициировали «ветераны войны за независимость». Бывшие «атошники» планируют заблокировать торговлю с народными республиками, с помощью которой, по словам народного депутата, якобы наживают миллионы как лидеры ДНР и ЛНР, так и украинские олигархи и чиновники.

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«Мы видели, как Украина блокировала Крым. Кроме того, надо заметить, что экономическая блокада Украины Донбасса длится уже достаточно давно. Поэтому в действиях Семенченко нет ничего нового. Сегодня доля украинских продуктов на наших полках и магазинах стремится к нулю. Поэтому бессмысленно думать о том, как на нас повлияет блокада. Семенченко пытается привлечь к себе внимание, не более того. И, конечно же, Украина в первую очередь вредит себе. Образно говоря, Киев неоднократно стрелял себе в ногу. И это один из таких же поступков», — поделился с ФАН своим мнением Денис Пушилин.

Напомним, 16 декабря националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» выдвинули защитникам Донбасса требование освободить всех военнопленных. Если ДНР и ЛНР не выполнят условия ультиматума, радикалы, как они говорят, устроят блокаду народных республик.