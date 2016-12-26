FAN-TV Лента новостей
Оренбуржцы насмерть отравились виски с метилом из Казахстана
Общество

Оренбуржцы насмерть отравились виски с метилом из Казахстана

Сегодня 16:48
143

Оренбуржцы насмерть отравились виски с метилом из Казахстана

Оренбург, 26 декабря. Несколько жителей Оренбургской области насмерть отравились поддельным виски из Казахстана, основой которого был метиловый спирт. Кроме того, в регионе были зафиксированы случаи отравления суррогатной водкой, также произведенной в Казахстане.

Несколько эпизодов отравления контрафактным алкоголем за последние дни обсуждались на экстренном совещании, которое провел губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Как сообщает «Свободная пресса», случаи летального исхода были зафиксированы после употребления казахстанского метилового виски. Сколько человек стали жертвами ядовитого питья, не уточняется.

Добавим, в Иркутске число погибших в результате употребления настойки «Боярышник» достигло 77 человек. На стационарном лечении в настоящее время находятся 16 пациентов.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
90

Топ-5 самых громких звездных разводов в 2016 году: причины и следствия

Сегодня 17:59
102

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
343

Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Сегодня 16:58
507

Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

Сегодня 16:45
502
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму

18:30

Forbes опубликовал топ-20 самых популярных книг 2016 года

18:26

Ученые РАН показали снимок места падения Ту-154 в Черном море

18:23

Путин рассказал коллегам по ОДКБ о мерах стабилизации обстановки в Сирии

18:20

Водолазы достали фрагмент фюзеляжа Ту-154 со дня Черного моря

18:20

Лидер «Ростова» Полоз летом может достаться «Зениту» бесплатно

18:17

Лавров и Чавушоглу обсудили необходимость прекращения боевых действий в Сирии

18:16

Асад поздравил христиан с Рождеством в монастыре провинции Дамаск

18:12

Toyota отзывает почти 19 тысяч автомобилей в РФ из-за проблем с тормозами

18:11

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

18:08

Ядовитая змея выползла из туалета в офисе в центре Москвы

18:05

Буйный мужчина в Петербурге откусил ухо своей девушке

18:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму
Читать
Закрыть