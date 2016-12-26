Оренбуржцы насмерть отравились виски с метилом из Казахстана

Оренбург, 26 декабря. Несколько жителей Оренбургской области насмерть отравились поддельным виски из Казахстана, основой которого был метиловый спирт. Кроме того, в регионе были зафиксированы случаи отравления суррогатной водкой, также произведенной в Казахстане.

Несколько эпизодов отравления контрафактным алкоголем за последние дни обсуждались на экстренном совещании, которое провел губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Как сообщает «Свободная пресса», случаи летального исхода были зафиксированы после употребления казахстанского метилового виски. Сколько человек стали жертвами ядовитого питья, не уточняется.

Добавим, в Иркутске число погибших в результате употребления настойки «Боярышник» достигло 77 человек. На стационарном лечении в настоящее время находятся 16 пациентов.