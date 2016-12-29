Милонов: Операция ВКС РФ в Сирии и освобождение Алеппо — это наш долг

2016 год стал для России не только очень ярким, но и очень напряженным в политическом смысле. Федеральное агентство новостей подводит итоги уходящего года в интервью с депутатом Государственной думы России VII созыва Виталием Милоновым.

— Виталий Валентинович, какие, по вашему мнению, главные события произошли в 2016 году в России?

— Мне кажется, что стоит особо отметить изменение вектора внешней политики России: от оборонительного к активной всесторонней роли России. 2016 год стал переломным. Также хочется отметить события, связанные с перестройкой системы: административными, правовыми. Был дан старт оптимизации управления. В стране на серьезные должности назначаются не те, кто вместе служил и работал, как это было раньше, а те, кто способен на эффективный менеджмент. Вопрос не только в личностных характеристиках, что немаловажно, а в способности быть эффективным управленцем — не просто исходя из природных данных, а из постоянного стремления к совершенствованию.

— Как вы считаете, с какими планами и целями мы войдем в 2017 год?

— Мне кажется, что трендом 2017 года станет изменение взаимодействия части бизнеса и государства. Кроме того, мы преодолеем некоторые внешнеполитические риски: США больше не будут для нас основной обителью зла. С одной стороны, это безумно хорошо, с другой — снимает возможность для отдельных людей списывать свои неудачи на внешнеполитическую ситуацию.

— Действительно, многие эксперты говорят о потеплении между Россией и США, что называется, «если не подружимся, то сработаемся». Но, кроме США, есть еще НАТО и Евросоюз. Из ЕС продолжается активная критика со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. Как могут измениться отношения между Россией, НАТО и ЕС?

— Надо понять, что изменения взаимоотношений будут происходить не только в рамках Россия — США, Россия — ЕС. Это еще и изменения в формате отношений США и Евросоюза. Если раньше был четкий союз, то сегодня, с новым неформатным руководителем США, нужно будет пойти не просто на ряд уступок, а сформировать отдельный от Америки внешнеполитический взгляд, потому что США играют в Big Boss, который заключает соглашения с коалицией, исходя из внутренних интересов. Но Европа — не Украина, которая захочет быть заложником внешнеполитических интересов Большого брата, у Европы есть собственное мнение, собственные задачи и интересы. Евросоюз будет уходить от формата жесткой коалиционной сцепки с США в сторону собственного внешнеполитического направления.

— Как вы знаете, сирийский город Алеппо был освобожден от боевиков. Можно ли считать операцию ВКС РФ в Сирии и освобождение Северной столицы страны победой как для России, так и для всего мира?

— Я воспринимаю операцию в Алеппо, да и всю ситуацию в Сирии, как некий долг для России. Мы эту ситуацию не создавали, но были вынуждены с ней столкнуться. Алеппо — это результат колоссального геополитического расчета США, как и вся Сирия. Считаю, что у нас не было выхода: необходимо было помочь Сирии. Та опасность, которая возникла на базе ослабленной Сирии, — это опасность не для Башара Асада, а для всех нас. Мы были близки к беспрецедентному феномену создания террористического государства, возникшего по воле неких экстремистов, плюющих на любые международные соглашения. Скажем прямо: ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН) нас хотели видеть в гробу и в белых тапочках, и плевать им на тех, кто сидит в какой-то Америке.

— В уходящем году вы стали депутатом Госдумы РФ. Втянулись ли вы в думскую жизнь, есть ли успехи в написании законопроектов, какие планы у вас на 2017 год?

— Это для меня совершенной новый формат. У тех, кто в этот короткий парламентский сезон успел что-то сделать, была реализация ранних наработок. У меня не было подобных заготовок, но я начал движение. Нужен, что называется, прогрев двигателя. Начал пробовать писать законопроекты, понимать, как их следует вносить на рассмотрение. В Думе колоссально высокий уровень профессионализма.

Без обид для Законодательного собрания Санкт-Петербурга: искусство государственного парламента другое, более серьезное. Мне интересно. Всегда интереснее находиться среди тех, у кого ты хочешь учиться, набраться опыта. Это очень ценно, поскольку работа в Госдуме тебя обогащает в плане знаний. Я впитываю этот процесс как губка, очень жадно, и, скажу честно, для меня это очень положительный опыт.

— Какие знаменательные события за этот год произошли в вашей жизни?

— Сложно говорить о знаменательном… Я поменял все: уютный, домашний, свой, понятный мне Петербург (с одним заседанием в неделю на три-четыре часа максимум, а то и не каждую неделю) на думскую жизнь. В плане комфорта для меня это сложно. Я мотаюсь между Петербургом и Москвой. Да и не привык жить в гостинице так долго. Ты понимаешь, что и государственную должность сопровождают тяготы и невзгоды. Но, с другой стороны, я рад. В более серьезных условиях ты закаляешься, а в условиях расслабленности — деградируешь.

— Как такие переезды отражаются на семье, как реагируют на столь долгое ваше отсутствие домашние?

— Вы знаете, дети стали больше ценить, я стал больше ценить то время, когда мы вместе. Сейчас я вернулся из Горловки, там сейчас происходят знаменательные события. Дети очень рады меня видеть.

— Как планируете встречать Новый год?

— Тесть, теща, церковь, дети, кухня. Сам буду готовить. Супруга, разумеется, тоже будет готовить. У нее есть свои традиционные рецепты, которые мы используем из года в год. Я считаю, что Новый год — это абсолютно семейный праздник. Каждый выбирает свое, и я ни в коем случае не осуждаю выбор людей, но для меня было бы некомфортно провести этот день вне семьи. Это как не ночевать дома и прийти под утро. Мне очень радостно, что соберется вся моя семья, придут друзья. Мы живем в деревне, у нас большой стол. Будем праздновать, петь песни на улице, запускать петарды. Это не город, и никто нам не запретит шуметь.

— Есть ли у вас мечта или цель в жизни, которую вы еще не реализовали, но дали себе слово, что она обязательно сбудется?

— Для меня самое главное — это реализация идей, которые я задумал — тех, что основаны на моих искренних убеждениях, не ради какого-то пиара. Например, о запрете абортов. Это моя совесть. Не хотел бы ограничивать себя чем-то одним, но любая реализация законодательной инициативы, которая рождается из моих глубоких убеждений, веры и мироощущения, — для меня важнейшая задача. Хотелось бы наладить хорошие взаимоотношения с религиозными организациями. Не просто традиционно уважительные: пасхальные службы и так далее, а нечто иное. Хотелось бы выстроить эти отношения со всеми конфессиями, потому что без нравственных камертонов общество жить не может.

— Если брать не рабочие моменты, а более личные вещи: прыгнуть с парашютом, подняться на Эверест?

— Я боюсь прыгать с парашютом (смеется). У меня есть мечта. Я постоянно летаю, но у меня очень серьезная аэрофобия. Хочу полететь на самолете в кабине пилота. Может быть, она осуществится. Хочется чувствовать, как взлетает самолет, как он парит, как садится. У нас недалеко от деревни есть аэроклуб, может быть, даже запишусь в него. Скажу сразу: там все строго и по демократичным ценам, не vip-Барвиха.