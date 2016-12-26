FAN-TV Лента новостей
Российские ученые испытают новый вид противораковой терапии
Весь мир

Российские ученые испытают новый вид противораковой терапии

Сегодня 16:43
329

Российские ученые испытают новый вид противораковой терапии

Москва, 26 декабря. Российские ученые в 2020 году начнут испытания ускоренных частиц для лечения рака, сообщили специалисты Института ядерной физики СОН РАН.

Специалисты изучают бор-нейтронозахватную терапию в борьбе с раком. По их словам, первые эксперименты могут быть поставлены уже в 2020 году. Злокачественные клетки ученые намерены победить с помощью ускорителя нейронов.

По их словам, этот новый вид терапии способен лечить заболевания головного мозга человека, а также некоторые разновидности онкологических заболеваний. Отмечается, что удар будет наноситься по клеткам бор-10, которые содержатся в зараженной ткани организма.

Ранее ученые Италии предположили, что в обозримом будущем произойдет извержение супервулкана в местности Флегрейские поля.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
65

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
385

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
243

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
156

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
308
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

21:13

Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигации

21:10

Три фрагмента фюзеляжа Ту-154 обнаружены в Черном море

21:08

Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Михеева

21:00

Один к двадцати: отток украинцев из страны на порядок больше желающих получить гражданство

20:58

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

20:57

Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность

20:44

Родственники 49 жертв катастрофы Ту-154 сдали генетический материал для опознания

20:43

Порошенко подписал закон о бюджете Украины

20:43

Торжество Путина в 2017 году, или Подарки от Трампа и Абэ

20:35

ДНР: ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка»

20:28

Донбасс в обмен на Крым: Киссинджер готовит для Трампа рецепт примирения с Москвой

20:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ
Читать
Закрыть