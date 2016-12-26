Российские ученые испытают новый вид противораковой терапии

Москва, 26 декабря. Российские ученые в 2020 году начнут испытания ускоренных частиц для лечения рака, сообщили специалисты Института ядерной физики СОН РАН.

Специалисты изучают бор-нейтронозахватную терапию в борьбе с раком. По их словам, первые эксперименты могут быть поставлены уже в 2020 году. Злокачественные клетки ученые намерены победить с помощью ускорителя нейронов.

По их словам, этот новый вид терапии способен лечить заболевания головного мозга человека, а также некоторые разновидности онкологических заболеваний. Отмечается, что удар будет наноситься по клеткам бор-10, которые содержатся в зараженной ткани организма.

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