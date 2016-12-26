Грушко: Бригада НАТО в Черном море подорвет безопасность во всем регионе

Москва, 26 декабря. Создание группировки НАТО в Черном море будет подрывать безопасность в целом регионе, это должен быть регион политического взаимодействия, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

Грушко напомнил, что за создание мультинациональной бригады в Черном море высказалась Румыния, а альянс эту идею поддержал, хотя «это все шаги, которые будут подрывать безопасность в этом регионе». Грушко согласен с одним из представителей Болгарии, который заявил, что в черном море гораздо более уместны круизные яхты, а не военные суда.