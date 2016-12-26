ИГИЛ перебрасывает силы из Ирака в Дейр эз-Зор

Дамаск, 26 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) перебрасывают силы из иракского Мосула в сирийские города Дейр эз-Зор и Пальмиру.

Разведка правительственных войск Сирии сообщила о том, что колонна из 29 машин пересекла границу страны и взяла курс на Пальмиру. Группировка боевиков насчитывает 300 человек. Беспилотный разведчик сирийской армии зафиксировал массовую переброску тяжелых видов вооружения из окрестностей города Эль-Баб в сторону осажденного Дейр эз-Зора. Террористы стремятся установить контроль над нефтяными скважинами в провинции Хомс, добыча «черного золота» составляет основу экономики ИГИЛ.