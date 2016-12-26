FAN-TV Лента новостей
Россия учтет в военном планировании договор США и Польши о крылатых ракетах
Весь мир

Россия учтет в военном планировании договор США и Польши о крылатых ракетах

Сегодня 16:27
45

Россия учтет в военном планировании договор США и Польши о крылатых ракетах

Москва, 26 декабря. Россия в своем военном планировании учтет покупку Польшей крылатых ракет у США. Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель.

Он пояснил, что данный факт не способствует росту доверия между Россией и НАТО, поэтому Москва вынуждена учитывать его в дальнейшем.

«Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании», — сказал он.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что 24 декабря Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса «воздух-поверхность» JASSM Extended Range.

комментарии
Кирилл Иванов
#александр грушко
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

Сегодня 16:25
47

Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

Сегодня 16:18
47

Ничем не отличаются от ИГИЛ: в Алеппо «умеренные» пытали людей до смерти

Сегодня 14:38
469

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
1793

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
321
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

16:25

Таджикистан просит поддержки МИД РФ в решении вопроса авиасообщения

16:20

Назарбаев заверил Путина, что Астана готова принять переговоры по Сирии

16:20

Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо

16:20

Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

16:18

Пермь почтит память доктора Лизы показом документального фильма о ней

16:17

Разбившийся Ту-154 ищут 45 кораблей и 12 самолетов

16:16

Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО

16:09

Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву

16:06

Додон снял флаг Евросоюза с резиденции президента Молдавии

15:59

Попытка поссорить Россию и Турцию провалилась - пресс-секретарь Эрдогана

15:57

Высказываниями главы татарстанского «Яблока» о Ту-154 заинтересовалась прокуратура

15:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки
Читать
Закрыть