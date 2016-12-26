Россия учтет в военном планировании договор США и Польши о крылатых ракетах

Москва, 26 декабря. Россия в своем военном планировании учтет покупку Польшей крылатых ракет у США. Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель.

Он пояснил, что данный факт не способствует росту доверия между Россией и НАТО, поэтому Москва вынуждена учитывать его в дальнейшем.

«Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании», — сказал он.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что 24 декабря Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса «воздух-поверхность» JASSM Extended Range.