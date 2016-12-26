Вице-губернатор Петербурга рассказал, что осталось сделать на «Зенит-Арене»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Не все трудности при строительстве стадиона «Зенит-Арена» преодолены, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Албин заверил, что с новым генподрядчиком темпы строительства печально известного стадиона в Петербурге наберут обороты.

«В полной мере трудности, связанные с наследством прежнего генподрядчика, еще не преодолены, — цитирует вице-губернатора газета «Известия». — Нам предстоит довести до комфортных значений вибрацию выкатного поля, завершить пусконаладочные работы, устранить выявленные при приемке-передаче объекта дефекты».

Ранее стало известно, что сдачу в эксплуатацию футбольного стадиона на Крестовском острове «Зенит-Арена», которая была намечена на 26 декабря, перенесли.