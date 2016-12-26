Киев пытается вернуть Донбасс силой: в ДНР объяснили действия ВСУ в Дебальцево

Донбасс, 26 декабря. Представитель Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что власти Украины не оставили надежд завершить конфликт в Донбассе силовым путем, следствием чего являются обстрелы в районе Дебальцево.

Так, во время круглого стола, посвященного итогам минского процесса в 2016 году и перспективам на 2017 год, Пушилин отметил, что Донецкая и Луганская народные республики должны быть готовы к любому развитию событий. По его словам, говорить о каком-то прогрессе в урегулировании экономического и политического кризиса никак нельзя. Пушилин добавил, что вопреки своим декларативным заявлениям Киев вытесняет Донбасс все дальше.

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Ранее полпред ДТП сообщил, что текущая обстановка в районе Дебальцево, где ВСУ уже несколько дней предпринимают попытки прорыва позиций ополченцев, возвращается к ситуации, которая существовала до активизации боевых действий.