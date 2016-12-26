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Ученые бьют тревогу: в Италии может проснуться супервулкан
Весь мир

Ученые бьют тревогу: в Италии может проснуться супервулкан

Сегодня 16:32
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Ученые бьют тревогу: в Италии может проснуться супервулкан

Милан, 26 декабря. Сотрудники итальянского Национального института геофизики и вулканологии предполагают, что в обозримом будущем произойдет извержение супервулкана в местности Флегрейские поля.

Как сообщает «Индикатор», в последний раз данный супервулкан «просыпался» в 1538 году, в 2012 году итальянское правительство поменяло уровень безопасности вулкана с зеленого на желтый.

По мнению ученых, в настоящее время опасность извержения вулкана достигла критического уровня. И если это случится, могут пострадать около 500 тыс. человек.

Добавим, ранее действующий на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла высотой семь километров над уровнем моря. При этом выпадения пепла в населенных пунктах полуострова не зафиксировали. 

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Ксения Тасманова
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