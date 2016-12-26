Разбившийся Ту-154 ищут 45 кораблей и 12 самолетов

Москва, 26 декабря. Поисками разбившегося в Черном море самолета Ту-154 занимаются свыше 10 кораблей, а также несколько десятков воздушных судов и аппаратов. Такие данные в понедельник обнародовало министерство обороны РФ.

«В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и более 3500 человек», — пояснили в оборонном ведомстве.

Напомним, что самолет Ту-154, который должен был доставить в Сирию журналистов, музыкантов и врачей, разбился накануне вскоре после вылета из Адлера. В настоящий момент российские спасатели ищут тела, фрагменты самолета и «черные ящики» в водах Черного моря.