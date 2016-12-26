Киргизия отказалась подписать новый Таможенный кодекс ЕАЭС

Санкт-Петербург, 26 декабря. Большинство лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.

Данный документ направлен на переход к единому таможенному регулированию в рамках Союза.

Соглашение поддержали президент России Владимир Путин, глава Армении Серж Саргсян и руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев так и не поставил свою подпись.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу кабмина о подписании договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза

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