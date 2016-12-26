Назарбаев заверил Путина, что Астана готова принять переговоры по Сирии

Петербург, 26 декабря. В Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — заверил казахстанский лидер.

По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с российским лидером, президентом Ирана Хасаном Роухани и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и все дали свое согласие.

«Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — добавил Назарбаев.

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Напомним, 16 декабря президент России Владимир Путин предложил в качестве новой, дополнительной, площадки для переговоров по процессу мирного урегулирования в Сирии Астану.