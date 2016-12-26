FAN-TV Лента новостей
Назарбаев заверил Путина, что Астана готова принять переговоры по Сирии
Политика

Назарбаев заверил Путина, что Астана готова принять переговоры по Сирии

Сегодня 16:20
92

Назарбаев заверил Путина, что Астана готова принять переговоры по Сирии

Петербург, 26 декабря. В Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — заверил казахстанский лидер.

По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с российским лидером, президентом Ирана Хасаном Роухани и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и все дали свое согласие.

«Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — добавил Назарбаев.

Читайте также: Песков рассказал о ходе переговоров Путина, Назарбаева и Эрдогана по Сирии

Напомним, 16 декабря президент России Владимир Путин предложил в качестве новой, дополнительной, площадки для переговоров по процессу мирного урегулирования в Сирии Астану. 

 

комментарии
Тимур Румянцев
#путин #россия #сирия #назарбаев
Новости партнеров
Эксклюзив

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
221

Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Сегодня 16:58
273

Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

Сегодня 16:45
391

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

Сегодня 16:25
298

Крым преткновения: зачем меджлис угрожает послам союзных стран на Украине

Сегодня 16:18
643
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Соцсети призывают Путина лишить Рынску российского гражданства

17:55

Президент «Амкара» о трансфере Джикии в «Спартак»: Дело решенное

17:50

Немцы просят посмертно наградить водителя, пытавшегося предотвратить теракт ИГИЛ

17:49

Таджикистан не стал запрещать полеты «Уральских авиалиний»

17:49

Президент Киргизии подписал новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС

17:47

Пентагон назвал сроки уничтожения ИГИЛ в Ираке

17:46

Водолазы подтвердили обнаружение обломков Ту-154 на дне Черного моря

17:41

Британские спецслужбы предотвратили теракт ИГИЛ накануне Рождества

17:39

Дейр эз-Зор: армия Асада нанесла ИГИЛ значительный урон в ходе контратаки

17:38

МЭР улучшило прогноз по росту реальных зарплат в России

17:37

Обама рассказал, как мог бы одолеть Трампа на президентских выборах

17:36

ФСБ нашла видео и очевидцев крушения Ту-154 в Черном море

17:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Соцсети призывают Путина лишить Рынску российского гражданства
Читать
Закрыть