Киев отреагировал на решение ДНР и ЛНР о передаче двух пленных

Киев, 26 декабря. Украинская сторона приветствует решение Донецкой и Луганской народных республик об освобождении двух пленных. Об этом журналистам в понедельник рассказала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Здесь может быть только одна позиция и один комментарий. Мы счастливы освобождению каждого заложника, мы счастливы, что люди встретят праздники дома», — отметила парламентарий.

Напомним, ранее стало известно о том, что ЛНР и ДНР планируют передать Киеву двух украинских пленных через депутата Верховной рады Надежду Савченко.

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