Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо

Москва, 26 декабря. Массовые захоронения десятков сирийцев, подвергшихся зверским пыткам, найдены в Алеппо в ходе гуманитарной операции российского центра примирения. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Как отметил спикер Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, вероятнее всего это не последняя шокирующая находка в районе, из которого вышли боевики так называемой умеренной оппозиции.

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал эту новость в Twitter. Политик призвал к ответу американских «защитников» сирийских боевиков, в первую очередь — постоянного представителя США в ООН Саманту Пауэр.

«В Алеппо найдены массовые захоронения изуродованных трупов жителей города. Что скажут об этом Саманта Пауэр, СМИ США и другие защитники джихадистов?» — недоумевает Пушков в своем микроблоге в Twitter.