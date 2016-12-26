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Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо
Политика

Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо

Сегодня 16:20
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Пушков призвал Пауэр к ответу после обнаружения массовых захоронений в Алеппо

Москва, 26 декабря. Массовые захоронения десятков сирийцев, подвергшихся зверским пыткам, найдены в Алеппо в ходе гуманитарной операции российского центра примирения. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Как отметил спикер Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, вероятнее всего это не последняя шокирующая находка в районе, из которого вышли боевики так называемой умеренной оппозиции.

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал эту новость в Twitter. Политик призвал к ответу американских «защитников» сирийских боевиков, в первую очередь — постоянного представителя США в ООН Саманту Пауэр.

«В Алеппо найдены массовые захоронения изуродованных трупов жителей города. Что скажут об этом Саманта Пауэр, СМИ США и другие защитники джихадистов?» — недоумевает Пушков в своем микроблоге в Twitter.

 

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Алексей Громов
#алексей пушков #саманта пауэр
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