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Пермь почтит память доктора Лизы показом документального фильма о ней
Общество

Пермь почтит память доктора Лизы показом документального фильма о ней

Сегодня 16:17
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Пермь почтит память доктора Лизы показом документального фильма о ней

Пермь, 26 декабря. В пермском кинотеатре «Премьер» состоится показ документального фильма о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, вход на кинопоказ свободный.

В понедельник, 26 декабря, фильм будет показан дважды  — в 19.30 и 20.30. Фильм «Доктор Лиза» был снят режиссером Еленой Погребижской в 2009 году. Создатели картины получили за эту киноработу премию «Тэфи». Также многие люди, когда увидели этот фильм, пожертвовали деньги в благотворительный фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь», сообщает «URA.Ru».

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, который направлялся в Сирию, но потерпел крушение в Черном море. Доктор Лиза везла лекарства в госпиталь в сирийской провинции Латакия.

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Таисия Григорьева
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