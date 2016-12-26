Пермь почтит память доктора Лизы показом документального фильма о ней

Пермь, 26 декабря. В пермском кинотеатре «Премьер» состоится показ документального фильма о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, вход на кинопоказ свободный.

В понедельник, 26 декабря, фильм будет показан дважды — в 19.30 и 20.30. Фильм «Доктор Лиза» был снят режиссером Еленой Погребижской в 2009 году. Создатели картины получили за эту киноработу премию «Тэфи». Также многие люди, когда увидели этот фильм, пожертвовали деньги в благотворительный фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь», сообщает «URA.Ru».

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, который направлялся в Сирию, но потерпел крушение в Черном море. Доктор Лиза везла лекарства в госпиталь в сирийской провинции Латакия.