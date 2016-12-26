Россия строит две дивизии атомных подлодок

Северодвинск, 26 декабря. Объединенная судостроительная корпорация России ведет строительство двух дивизий атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения.

В Северодвинске был заложен новый РПКСН «Князь Пожарский», который станет последним в своей серии. «Севмаш» ведет строительство подлодок «Князь Олег», «Князь Владимир», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». Все работы, отмечают судостроители, ведутся в строгом соответствии с графиками, которые утвердило Минобороны России. Также ведется строительство многоцелевых АПЛ «Казань», «Архангельск», «Красноярск», «Пермь» и «Новосибирск». Одновременно со строительством ОСК ведет ремонт тяжелого ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Техническое вооружение судостроительных предприятий позволяет в ближайшем будущем приступить к созданию атомных подлодок пятого поколения «Хаски».