Сирия, 26 декабря. Из Берлина стартовал гражданский марш в знак протеста против войны в Сирии, участники которого собираются пройти пешком с белыми флагами до города Алеппо. В результате авианалета ВВС западной коалиции были разрушены несколько жилых домов в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Президент Сирии Башар Асад с супругой прибыл в деревню Сайдная, где чета посетила христианский детский приют при монастыре в провинции Дамаск. Позже лидер страны присоединился к воспитанникам детского дома в праздновании Рождества.

Провинция Алеппо

Турецкая армия развернула штурм позиций террористов ИГ*, укрепившихся в городе Аль-Баб. По данным военных источников, во время боестолкновений погибли 30 мирных жителей.

Сирийские войска нашли захоронение 21 тел на территории бывших тюрем боевиков ИГ. Экспертам удалось установить, что найдены тела гражданских лиц, включая пятерых детей и четырех женщин.

В понедельник, 26 декабря, из Берлина стартовал гражданский марш в знак протеста против войны в Сирии, участники которого собираются пройти пешком с белыми флагами по территории Германии, Чехии, Австрии, Словении, Хорватии, Греции, Турции, пересечь сирийскую границу и дойти до города Алеппо. Расстояние между городами составляет более 3 000 км, к вечеру воскресенья свое участие в марше подтвердили около 2 700 человек, в дальнейшем к ним должны присоединиться и другие активисты.

По словам организаторов, этот путь в обратном направлении проделали тысячи сирийских беженцев, спасаясь от войны. Также активисты отмечают, что акция не связана ни с какими политическими силами. Марш стартовал в 10 утра на аэродроме Темпельхоф, который находится недалеко от станции метро Парадештрассе.

Провинция Хомс

В западном направлении от города Пальмира в предместье Хомса продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ. В результате столкновений были уничтожены более 25 исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники сообщают о столкновениях между правительственными войсками и боевиками ИГ на окраинах города Дейр-эз-Зор. Исламисты обстреляли позиции бойцов САА, данные о жертвах атаки пока не поступали.

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли серию авиаударов по жилым кварталам деревни Сивадия в окрестностях города Ракка. В результате авианалета были разрушены несколько жилых домостроений, о жертвах среди мирного населения пока не сообщается.

В западной части провинции идут столкновения между террористами ИГ и Сирийскими демократическими силами (SDF). В результате боев бойцы SDF освободили село Джабар, ликвидировав множество исламистов.

Провинция Хама

Боевики выпустили 10 ракет по жилым районам населенного пункта Аль-Скальбия, расположенному в 50 км от города Хама. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях пока уточняется.

Провинция Хасака

Террористы ИГ нанесли несколько ударов из РЗСО «Град» по позициям бойцов Сирийских демократических сил, расположенным рядом с городом Шаддади. Данные о потерях SDF пока не поступали.

Ирак

Минимум 20 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара по городскому рынку в населенном пункте Аль-Бааж, расположенном в 140 км от Мосула. Медицинские работники сообщили, число жертв может возрасти, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что самолеты принадлежали западной коалиции, данные уточняются.

Авиация международной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в провинции Анбар. В ходе воздушной операции были уничтожены несколько боевиков, детали уточняются.