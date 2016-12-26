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Сирия новости 26 декабря 2016 16.30: США оставили семьи Ракки без жилья, активисты антивоенного марша дойдут пешком от Берлина до Алеппо
Весь мир

Сирия новости 26 декабря 2016 16.30: США оставили семьи Ракки без жилья, активисты антивоенного марша дойдут пешком от Берлина до Алеппо

Вчера 16:30
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Сирия новости 26 декабря 2016 16.30: США оставили семьи Ракки без жилья, активисты антивоенного марша дойдут пешком от Берлина до Алеппо

Сирия, 26 декабря. Из Берлина стартовал гражданский марш в знак протеста против войны в Сирии, участники которого собираются пройти пешком с белыми флагами до города Алеппо. В результате авианалета ВВС западной коалиции были разрушены несколько жилых домов в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Президент Сирии Башар Асад с супругой прибыл в деревню Сайдная, где чета посетила христианский детский приют при монастыре в провинции Дамаск. Позже лидер страны присоединился к воспитанникам детского дома в праздновании Рождества.

Провинция Алеппо

Турецкая армия развернула штурм позиций террористов ИГ*, укрепившихся в городе Аль-Баб. По данным военных источников, во время боестолкновений погибли 30 мирных жителей.

Турецкая армия развернула штурм позиций террористов ИГ, укрепившихся в городе Аль-Баб

Сирийские войска нашли захоронение 21 тел на территории бывших тюрем боевиков ИГ. Экспертам удалось установить, что найдены тела гражданских лиц, включая пятерых детей и четырех женщин.

В понедельник, 26 декабря, из Берлина стартовал гражданский марш в знак протеста против войны в Сирии, участники которого собираются пройти пешком с белыми флагами по территории Германии, Чехии, Австрии, Словении, Хорватии, Греции, Турции, пересечь сирийскую границу и дойти до города Алеппо. Расстояние между городами составляет более 3 000 км, к вечеру воскресенья свое участие в марше подтвердили около 2 700 человек, в дальнейшем к ним должны присоединиться и другие активисты.

По словам организаторов, этот путь в обратном направлении проделали тысячи сирийских беженцев, спасаясь от войны. Также активисты отмечают, что акция не связана ни с какими политическими силами. Марш стартовал в 10 утра на аэродроме Темпельхоф, который находится недалеко от станции метро Парадештрассе.

Провинция Хомс

В западном направлении от города Пальмира в предместье Хомса продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ. В результате столкновений были уничтожены более 25 исламистов.

Сирия: карта боевых действий

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники сообщают о столкновениях между правительственными войсками и боевиками ИГ на окраинах города Дейр-эз-Зор. Исламисты обстреляли позиции бойцов САА, данные о жертвах атаки пока не  поступали.

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США,  нанесли серию авиаударов по жилым кварталам деревни Сивадия в окрестностях города Ракка. В результате авианалета были разрушены несколько жилых домостроений, о жертвах среди мирного населения пока не сообщается.

В западной части провинции идут столкновения между террористами ИГ и Сирийскими демократическими силами (SDF). В результате боев бойцы SDF освободили село Джабар, ликвидировав множество исламистов.

В западной части провинции идут столкновения между террористами ИГ и Сирийскими демократическими силами (SDF)

Провинция Хама

Боевики выпустили 10 ракет по жилым районам населенного пункта Аль-Скальбия, расположенному в 50 км от города Хама. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях пока уточняется.

Провинция Хасака

Террористы ИГ нанесли несколько ударов из РЗСО «Град» по позициям бойцов Сирийских демократических сил, расположенным рядом с городом Шаддади. Данные о потерях SDF пока не поступали.

Ирак

Минимум 20 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара по городскому рынку в населенном пункте Аль-Бааж, расположенном в 140 км от Мосула. Медицинские работники сообщили, число жертв может возрасти, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что самолеты принадлежали западной коалиции, данные уточняются.

Авиация международной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в провинции Анбар. В ходе воздушной операции были уничтожены несколько боевиков, детали уточняются.

Справка по упомянутым в тексте организациям

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #башар асад
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