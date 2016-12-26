Прилепин о Бабченко и общелиберальном дискурсе в связи с трагедией с Ту-154

В предновогодние дни Федеральное агентство новостей попросило экспертов оценить заканчивающийся 2016 год и рассказать, какие надежды у них связаны с наступающим 2017-м. Не могли мы обойти и страшную тему последних дней — крушение Ту-125 Минобороны, направлявшегося в Сирию.

Среди тем, которые корреспондент ФАН обсудил с одними из самых востребованных и читаемых русских писателей Захаром Прилепиным, была чудовищная реакция части русскоязычной части блогосферы на катастрофу Ту-154. Некоторые проявления этой реакции оказалась настолько, как говорится, за гранью, что вызывали возмущение, в том числе, в либеральном лагере, с которым у Прилепина серьезнейшие разногласия. (Речь идет в первую очередь о заметке в Facebook Аркадия Бабченко, которую многие сочли глумлением над памятью погибших). Как получилось, что в связи с этой темой даже в либеральной среде произошел конфликт, спросил корреспондент ФАН у писателя.

«Я ни в какие принципиальные разногласия в среде либералов не верю, — ответил Захар Прилепин. — Просто сейчас либеральная общественность хочет соблюдать какие-то человеческие приличия и нести какое-то приличное лицо, потому что они понимают, что есть уже перегиб. Уже как-то слишком это. Но ничего, я уверяю вас, не произойдет, потому что есть ключевые позиции. Ключевые позиции у нашей либеральной общественности следующие: Крым не есть принадлежность России, и его надо вернуть, Донбасс — это, безусловно, принадлежность Украины, и он захвачен террористами, которых надо судить, из Сирии надо немедленно уходить, с Западом ни в какую конфронтацию не вступать. Всю эту патриотическую риторику прекратить и дать полную свободу действий либеральным владельцам дискурса, ну и, как обычно, немножко приструнить попов-мракобесов. Вот этот утрируемая, но не очень утрируемая, а на самом деле вполне себе реальная картина действий — она у всех в головах. Просто Бабченко ее радикально формулирует, но я вас уверяю, что никаких принципиальных отличий от Лошака (журналист Андрей Лошак, также написавший пост о погибших в крушении Ту-154 — прим. ФАН) в позиции Бабченко нет. Потому что они в этих вопросах согласны. Просто Бабченко позволяет себе посмеиваться, как бы глядя на разбитый самолет, а Лошак надевает печальную мину, но знает, что виноват всё равно Путин. Но, друзья мои, тут не надо персонифицировать — есть колоссальное количество людей в России — пресловутые 86%, которые так или иначе нынешнюю повестку поддерживают. И, значит, виноваты они. Этот вывод должен быть сделан. А раз виноваты они, то виноваты и те люди, которые летели в самолете. А если они виноваты, что летели в самолете, значит, они получили по заслугам. Вот тут Лошак и Бабченко объединяются, берут друг друга за руки и идут вместе к либеральному катарсису, и за ними их бесконечный «марш мира» в сотни тысяч голов. Поэтому ничего не случится. Ну, сейчас может быть, не дадут Божене Рынске написать две колонки в журнале SNC, и на этом всё закончится. Потому что никакого общелиберального общественного порицания не произойдет. Я не вижу никаких причин говорить, что в либеральном лагере произошел водораздел. В следующем году всё будет так же, как было в этом. «Проклятая Рашка», «кровавый совок», «уберите своего Сталина», «оставьте Крым», «уберите террористов из Донбасса». Вся либеральная повестка дня сохранится, какой она и была».

Полностью интервью с Захаром Прилепиным читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.