Минобороны пристыдило «источники», заявившие о спасжилетах на пассажирах Ту-154

Москва, 26 декабря. Минобороны РФ опровергло сообщения о том, что на пассажирах разбившегося в Черном море Ту-154 были спасательные жилеты, назвав эти слухи «постыдными инсинуациями».

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе особо подчеркнули, что с первых же часов трагедии Минобороны и другие федеральные ведомства доводят до общественности всю исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции.

Сообщения о том, что на нескольких пассажирах, которые погибли при крушении Ту-154 в акватории Черного моря, были надеты спасательные жилеты, ранее распространил ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник, якобы знакомый с ходом поисково-спасательной операции.