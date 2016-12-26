Ефимова: Я вытащила Олимпиаду на упорстве и злости

Москва, 26 декабря. Российская пловчиха Юлия Ефимова, занявшая второе место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, призналась, что негативное отношение со стороны болельщиков только придало ей сил.

«Единственное, на чем я вытащила Олимпиаду, это на упорстве, злости, желании, причем таком диком, что никакие бессонные ночи мне не помешали вновь подняться на пьедестал. Было неприятно, когда освистали перед финальным заплывом, но это меня даже еще больше раззадорило», — отметила она.

Девушка напомнила, что американские спортсменки тоже повели себя неспортивно. Они отказались поздравить Ефимову, несмотря на то, что она заняла призовое место.

«Теперь планирую выступить на Олимпиаде в Токио в 2020. Там надеюсь воплотить в жизнь свою давнюю мечту и выиграть олимпийское золото», — добавила Ефимова в интервью интернет-изданию «Подмосковью сегодня».