Попытка поссорить Россию и Турцию провалилась - пресс-секретарь Эрдогана

Анкара, 26 декабря. Попытка поссорить Москву и Анкару с помощью подлого убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова оказалась провальной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Попытка испортить отношения Турции и России, не допустить дальнейшего сближения двух стран, создать новый виток кризиса провалилась», — отметил пресс-секретарь президента Турции.

Напомним, 19 декабря во время официального открытия фотовыставки в Анкаре, которая была посвящена дружбе России и Турции, террорист застрелил посла России Андрея Карлова. Стоит отметить, что Андрей Карлов принимал активное участие в переговорах между Москвой и Анкарой по Сирии и обладал очень обширными связями.