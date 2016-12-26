Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО

Москва, 26 декабря. Российская сторона готова возобновить военные контакты с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом в понедельник журналистам рассказал постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко.

По словам политика, руководство альянса неоднократно заявляло о своей заинтересованности в «деэскалации в военной сфере».

Как ранее сообщало агентство НСН, Соединенные Штаты Америки приняли решение исключить Россию из списка стран, представляющих угрозу национальной безопасности.

Читайте по теме: Напористое поведение: НАТО ответила на слова Шойгу об активности альянса у границ РФ