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Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО
Политика

Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО

Сегодня 16:09
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Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО

Москва, 26 декабря. Российская сторона готова возобновить военные контакты с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом в понедельник журналистам рассказал постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко.

По словам политика, руководство альянса неоднократно заявляло о своей заинтересованности в «деэскалации в военной сфере».

Как ранее сообщало агентство НСН, Соединенные Штаты Америки приняли решение исключить Россию из списка стран, представляющих угрозу национальной безопасности.

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