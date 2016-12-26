Армия Ирака готовит новое наступление на ИГИЛ в Мосуле

Мосул (Ирак), 26 декабря. Армия Ирака в ближайшие дни начнет новую фазу военной операции по освобождению Мосула от террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ). Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, иракские силы готовятся к новой фазе атаки, поскольку начинается проникновение вглубь восточного Мосула. В настоящее время ведется расстановка военных и техники. Источник отметил, что старт назначен на ближайшие дни.

Также он отметил, что в том случае, если армии Ирака удастся добиться большого успеха в первый день и набрать нужных ход, то очистить город от террористов можно будет очень быстро.