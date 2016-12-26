Петербургские спасатели по первой команде прибудут на место крушения Ту-154

Санкт-Петербург, 26 декабря. Петербургские спасатели готовы оказать помощь в поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом заявил глава петербургского ГУ МЧС Игорь Титенок.

Кроме того, он от лица всех спасателей выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрафы. По его словам, пока спасателей из Северной столицы не привлекали к операции, но если будет дана такая команда, они незамедлительно придут на помощь, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

Как сообщалось ранее, водолазы МЧС обнаружили в Черном море крупные обломки самолета. «На место направлен аппарат «Фалькон» для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме», — заявили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.