Водолазы обнаружили два механизма управления рухнувшего Ту-154

Сочи, 26 декабря. Водолазы подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления Ту-154, потерпевшего крушение накануне утром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что водолазы уже подняли на поверхность два механизма управления. Анализ серийных номеров показал, что они принадлежат именно Ту-154.

Напомним, следовавший в Сирию военный самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту воздушного судна находились 92 человека, включая артистов, журналистов и военных. Как сообщает «Индикатор», пресс-служба Института космических исследований РАН ранее опубликовала радиолокационное изображение места крушения самолета Ту-154.