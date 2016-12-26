Таджикистан просит поддержки МИД РФ в решении вопроса авиасообщения

Душанбе, 26 декабря. Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к МИД России с просьбой посодействовать решению вопроса об авиационном сообщении между двумя государствами.

Как говорится в сообщении пресс-службы таджикского ведомства, МИД республики обратился к МИД РФ «за содействием в продолжении прямых переговоров между соответствующими ведомствами сторон с целью скорейшего урегулирования вопросов в духе конструктивного диалога и стратегического партнерства».

При этом МИД Таджикистана сообщает, что российскому МИД была передана нота с указанными в ней якобы нарушениями РФ соглашения о воздушном сообщении между правительствами двух стран.

Напомним, ранее Минтранс Таджикистана сообщил об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в ответ на приостановку рейсов таджикского авиаперевозчика Somon Air.