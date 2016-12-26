Подлодка «Подмосковье» передана ВМФ после модернизации

Северодвинск, 26 декабря. Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» передана Военно-морскому флоту РФ после ремонта и глубокой модернизации.

Церемония подписания приемного акта началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем.

Подводная лодка проекта «Дельфин» вошла в боевой состав ВМФ в 1982 году, атомоход произвел пуск баллистической ракеты на морском полигоне в Белом море и провел девять автономных боевых служб в группировке стратегических ядерных сил. В 1999 году подлодка была направлена на глубокую модернизацию. Сейчас «Подмосковье» является носителем сверхмалых подводных лодок.

Ранее стало известно о гибели самолета Ту-154 над Черным морем. Агентство URA.ru сообщило о том, что Министерство обороны опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа Ту-154, разбившегося сегодня утром в Черном море. Всего в списке — 92 имени.