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Подлодка «Подмосковье» передана ВМФ после модернизации
Россия

Подлодка «Подмосковье» передана ВМФ после модернизации

Сегодня 15:55
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Подлодка «Подмосковье» передана ВМФ после модернизации

Северодвинск, 26 декабря. Атомная подводная лодка специального назначения «Подмосковье» передана Военно-морскому флоту РФ после ремонта и глубокой модернизации.

Церемония подписания приемного акта началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем.

Подводная лодка проекта «Дельфин» вошла в боевой состав ВМФ в 1982 году, атомоход произвел пуск баллистической ракеты на морском полигоне в Белом море и провел девять автономных боевых служб в группировке стратегических ядерных сил. В 1999 году подлодка была направлена на глубокую модернизацию. Сейчас «Подмосковье» является носителем сверхмалых подводных лодок.

Ранее стало известно о гибели самолета Ту-154 над Черным морем. Агентство URA.ru сообщило о том, что Министерство обороны опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа Ту-154, разбившегося сегодня утром в Черном море. Всего в списке — 92 имени.

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Алексей Громов
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