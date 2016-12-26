Глава Минтранса РФ рассказал, как идут поиски черных ящиков Ту-154

Москва, 26 декабря. Спасатели, работающие на месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154, пока не нашли бортовых самописцев лайнера, которые могут пролить свет на причину авиакатастрофы. Об этом в понедельник заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, курирующий расследование крушения самолета.

«По черным ящикам понимания нет, ищут», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что водолазы МЧС обнаружили в Черном море фюзеляж самолета Ту-154, однако позже оказалось, что найденный фрагмент всего лишь большой обломок.

Самолет Ту-154, на борту которого находились врачи, журналисты и музыканты, потерпел крушение по дороге в Сирию. Трагедия произошла в небе над Черным морем — вскоре после вылета из Адлера.