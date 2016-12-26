Додон снял флаг Евросоюза с резиденции президента Молдавии

Кишинев, 26 декабря. Новый президент Молдавии Игорь Додон провел свой первый брифинг в резиденции главы государства, с которой был снят флаг Евросоюза.

Кроме того, Додон официально представил свою команду, в которую вошли восемь советников.

«Кто готов работать в президентской команде из представителей диаспоры, я жду ваши резюме», — цитирует слова политика «Парламентская газета».

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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