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Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки
Новости Сирии

Сирия сегодня: 44 тыс. человек покинули Алеппо, переговоры в Астане, гибель мирных жителей Хасаки

Сегодня 16:25
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Сирия сегодня: 44 тысчи боевиков покинули Алеппо, переговоры в Астане, турки расстреливают жителей Хасака

Сирия, 26 декабря. Турция назвала количество людей, эвакуированных из восточного Алеппо в Идлиб, Путин и Назарбаев обсудили анонсированные переговоры по Сирии в Астане, турецкие пограничники расстреливают мирных жителей в провинции Хасака, боевики «Джейш Аль-Фатх» выпустили 10 ракет по провинции Хама. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Эвакуация из Алеппо

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что число выведенных из Алеппо жителей достигло 44 тысяч человек. По его словам, такие показатели стали возможными благодаря интенсивным дипломатическим усилиям.

Он добавил, что все вывезенные, а это и боевики, и члены их семей, были отправлены в Идлиб.

Астана примет переговоры по Сирии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным сообщил, что готов принять участников переговоров по Сирии в Астане и создать необходимые для диалога условия.

По словам Назарбаева, накануне он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани. «Все они согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — сообщил глава Казахстана.

Президент Путин подчеркнул, что договорился с Эрдоганом «о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс переговоров в Астане». Путин добавил, что площадка в Астане «может дополнить женевские переговоры».

Бесчинства турецкой погранслужбы

Местные источники сообщают, что турецкие пограничники открыли огонь по мирному населению Сирии возле сирийско-турецкой границы в северо-восточной местности провинции Хасака. По данным источника, атака произошла в деревне Аль-Кайраване. По имеющейся информации, жертвами турецкой агрессии стали трое молодых людей. Отмечается, что тела погибших были переданы в одну из больниц, расположенную в районе Аль-Дербасиех.

Источник добавил, что турецкие пограничники открывают случайный огонь по всем, кто оказывается вблизи границы под предлогом предотвращения незаконного пересечения пограничной линии. Так, сотрудники турецкой погранслужбы под тем же предлогом избили трех мирных жителей из деревни Аль-Мормала (Хасака).

Боевики атаковали Хаму

Мирный житель города Скальбия (провинция Хама) пострадал в результате террористической атаки боевиков, передает SANA. По данным издания, террористы «Джейш Аль-Фатх» («Армия завоевания» — коалиция боевых фракций, противостоящих правительству Сирии в гражданской войне, в которую входят боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»), связанные с Турцией и Саудовской Аравией, выпустили по городу около 10 ракет. Также сообщается, что в результате террористического обстрела был нанесен значительный урон местной инфраструктуре.

Сирия сегодня: 44 тысчи боевиков покинули Алеппо, переговоры в Астане, турки расстреливают жителей Хасака

Отметим, что боевики «Армии завоевания», в основном, действуют в провинции Идлиб. Кроме «ан-Нусры», в коалицию входят и боевики группировки «Ахрар Аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи), которые ведут регулярные обстрелы городов и селений.

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Алексей Громов
#владимир путин #нурсултан назарбаев #реджеп тайип эрдоган #хасан роухани #башар асад #ибрагим калын
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Сирия: 28 обстрелов со стороны боевиков за сутки, чаще всего обстреливают города в провинциях Дамаск и Алеппо
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