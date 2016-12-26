Высказываниями главы татарстанского «Яблока» о Ту-154 заинтересовалась прокуратура

Казань, 26 декабря. Глава татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин написал в Facebook о трагедии Ту-154 такие оскорбительные слова, что теперь его высказывание проверяет прокуратура Татарстана.

25 декабря в Черном море потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, на борту которого были 92 человека. На том самолете мог лететь и артист Иосиф Кобзон, его приглашали полететь в Сирию и принять участие в предновогоднем концерте для российских военнослужащих на базе «Хмеймим». «Жаль, что Кобзона там не было», — написал в соцсети узнавший об этом обстоятельстве Зинатуллин. А в комментариях он еще и добавил в комментариях, что ему не жаль летевших тем рейсом журналистов.