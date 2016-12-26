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Назначены новые главы «Рособоронэкспорта» и холдинга «Вертолеты России»
Общество

Назначены новые главы «Рособоронэкспорта» и холдинга «Вертолеты России»

Сегодня 15:34
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«Рособоронэкспорт» возглавил генеральный директор «Вертолетов России»

Москва, 26 декабря. Генеральным директором компании «Рособоронэкспорт» назначен Александр Михеев. Об этом сообщил первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев.

Гутенев пояснил, что ранее Александр Михеев занимал пост главы холдинга «Вертолеты России», однако сегодня был назначен генеральным директором компании «Рособоронэкспорт». Главой холдинга «Вертолеты России» стал бывший заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.

«Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден теперь уже бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев», — сообщил Гутенев.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что США смягчили санкции в отношении «Рособоронэкспорта», для того чтобы приобрести электрооптический сенсор, предназначенного для использования в рамках Договора по открытому небу.

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Кирилл Иванов
#александр михеев
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