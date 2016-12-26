Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву

Киев, 26 декабря. Ветераны АТО угрожают Луганской и Донецкой народным республикам более серьезной блокадой, чем была когда-либо, заявил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

Виногродский подчеркнул, что ветераны АТО готовят материальную базу для экономической блокады ДНР и ЛНР.

«В отличие от первой блокады, мы готовимся более серьезно, поскольку мы готовимся и к противостоянию со стороны власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами», — констатировал он.

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