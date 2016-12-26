FAN-TV Лента новостей
Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву
Украина

Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву

Сегодня 16:06
65

Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву

Киев, 26 декабря. Ветераны АТО угрожают Луганской и Донецкой народным республикам более серьезной блокадой, чем была когда-либо, заявил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

Виногродский подчеркнул, что ветераны АТО готовят материальную базу для экономической блокады ДНР и ЛНР.

«В отличие от первой блокады, мы готовимся более серьезно, поскольку мы готовимся и к противостоянию со стороны власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами», — констатировал он.

Читайте также: Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

 

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Ничем не отличаются от ИГИЛ: в Алеппо «умеренные» пытали людей до смерти

Сегодня 14:38
439

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
1596

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
303

Поднимите нам веки!

Сегодня 13:54
356

Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Савченко в СБУ

Сегодня 13:46
779
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО

16:09

Ветераны АТО пригрозили экономической войной и Донбассу, и Киеву

16:06

Додон снял флаг Евросоюза с резиденции президента Молдавии

15:59

Попытка поссорить Россию и Турцию провалилась - пресс-секретарь Эрдогана

15:57

Высказываниями главы татарстанского «Яблока» о Ту-154 заинтересовалась прокуратура

15:56

Подлодка «Подмосковье» передана ВМФ после модернизации

15:55

Ефимова: Я вытащила Олимпиаду на упорстве и злости

15:54

Армия Ирака готовит новое наступление на ИГИЛ в Мосуле

15:53

Небоевые потери ВСУ за 2016 год превысили боевые

15:53

Водолазы обнаружили два механизма управления рухнувшего Ту-154

15:53

Петербургские спасатели по первой команде прибудут на место крушения Ту-154

15:46

Назначены новые главы «Рособоронэкспорта» и холдинга «Вертолеты России»

15:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Грушко: РФ готова возобновить военные контакты с НАТО
Читать
Закрыть