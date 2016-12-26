Небоевые потери ВСУ за 2016 год превысили боевые

Киев, 26 декабря. Вооруженные силы Украины представили данные о потерях за 2016 год.

Так общее количество потерь в 2016 году составило 467 бойцов, среди которых небоевых несколько больше — 256, чем боевых — 211. Кроме того, украинская армия лишилась более 100 единиц военной техники и вооружения в ходе боевых действий. Такие данные ВСУ представили запрос украинской службы ВВС.

В начале декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что за весь период конфликта в Донбассе украинская армия потеряла 2636 военных, из которых 2148 причислены к боевым потерям.

Однако данные, представленные Киевом, противоречат сообщениям разведчиков ЛНР и ДНР. Так, только небоевые потери ВСУ в Донбассе порой достигают ста человек в неделю, по данным Донецка и Луганска. В основном украинские военнослужащие гибнут из-за алкоголизма, болезней и несчастных случаев, спровоцированных плохими условиями быта.