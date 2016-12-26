МЧС: В Черном море нашли не фюзеляж, а крупные обломки Ту-154

Москва, 26 декабря. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник опровергло информацию о найденном в Черном море фюзеляже разбившегося Ту-154.

Найденные на глубине 27 метров фрагменты самолета оказались просто большими обломками воздушного судна. В зоне крушения лайнера работают водолазы, которые ищут обломки, тела погибших и бортовые самописцы.

«Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат «Фалькон» для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме», — пояснил агентству РИА Новости представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны России, который должен был доставить в Сирию врачей, музыкантов и журналистов, разбился вскоре после взлета из аэродрома в Адлере. Что стало причиной авиакатастрофы — пока неизвестно.