Число жертв «Боярышника» в Иркутске выросло до 77 человек

Иркутск, 26 декабря. Число жертв смертоносного «Боярышника» в Иркутске выросло до 77 человек. Об этом заявили представители регионального Минздрава. Ранее было известно о смерти 76 отравившихся контрафактным средством.

Как уточнила представитель ведомства Татьяна Шкурская, в понедельник вечером в больнице скончался еще один пострадавший. «таким образом от метанола в «Боярышнике» скончались 77 человек, всего пострадавших 123», — добавила она. На стационарном лечении в настоящее время находятся 16 пациентов.

Как сообщалось ранее, после массовой гибели людей от отравления «Боярышником» было возбуждено уголовное дело. В рамках него задержаны 23 человека, шестеро из них заключены под стражу, 10 находятся под домашним арестом, а еще одна задержанная - под подпиской о невыезде.

В регионе введен режим ЧС, запрещающий торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.