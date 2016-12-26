Некоторые жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах

Москва, 26 декабря. На некоторых жертвах катастрофы Ту-154 были обнаружены спасательные жилеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Некоторые жертвы потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны РФ были в спасательных жилетах.

«На нескольких погибших при крушении Ту-154 над Черным морем были найдены спасательные жилеты», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.