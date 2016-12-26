Сирия: для борьбы с ИГИЛ Турция требует авиаподдержки США

Анкара, 26 декабря. Турция потребовала у международной коалиции во главе с США авиационной поддержки для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) близ сирийского города Эль-Баб.

В Анкаре заявили, что международная коалиция должны выполнить взятые на себя обязательства по авиационной поддержке в сражениях под городом Эль-Баб. Сейчас турецкие Вооруженные силы ведут боевую операцию «Щит Евфрата» в северных районах Сирии. В рамках операции военнослужащие намерены очистить от террористов приграничные районы Турции и оказать доступ гуманитарным конвоям. Сирийская оппозиция и турецкие войска смогли взять Эль-Баб в осаду несколько недель назад.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Россия обвиняет умеренную оппозицию Сирии в минировании детских игрушек в Алеппо. С заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.