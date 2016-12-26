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Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается — Путин
Политика

Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается — Путин

Сегодня 17:26
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Количество проблемных горячих точек в мире не уменьшается — Путин

Москва, 26 декабря. Проблемных горячих точек в мире не становится меньше, а застарелые конфликты не преодолеваются в нужном объеме. Об этом заявил на открытии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблема Афганистана, проблемы Ближнего Востока, Сирии и других», — заявил президент.

Напомним, с 30 сентября 2015 года Россия помогает правительственным войскам Сирии в борьбе с боевиками. Как сообщает «Газета.ру», в Минобороны РФ заявили, что умеренная оппозиция в Алеппо минировала территорию города, в том числе детские игрушки, пока российские офицеры организовывали заезды автобусов в районы, подконтрольные боевикам.

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Катерина Михайлиди
#владимир путин
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